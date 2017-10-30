Маурицио Сарри: "Такое ощущение, что для чемпионства "Наполи" нужно набрать 90 очков"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри сомневается в том, что исход чемпионской гонки в чемпионате Италии предрешен. По словам специалиста, соперники неаполитанцев еще сумеют найти свою игру.

– Сейчас сложно что-то прогнозировать по поводу чемпионства. Но я не думаю, что топ-клубы выдержат взятый темп, – приводит Goal.com слова Сарри. – Другие команды найдут свою игру, подписав новичков, поэтому последние матчи станут более тяжелыми.

Складывается ощущение, что для завоевания трофея "Наполи" будет нужно набрать 90 очков. И неправильно думать о том, что Лига чемпионов станет преградой на пути к этой цели.

На данный момент "Наполи" является лидером чемпионата Италии. Подопечные Сарии имеют в своем активе 31 очко после 15 матчей. Ближайший преследователь – "Ювентус" отстает от них на три балла.