Маурицио Сарри: "Реальность такова, что "Ювентус" в Италии становится как "Бавария" и "ПСЖ" в своих странах"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри подчеркнул, что итальянским командам трудно соперничать с "Ювентусом" в серии А из-за большой разницы в финансовых возможностях. Специалист сравнил положение туринцев с "ПСЖ" и "Баварией", которые доминируют в своих национальных чемпионатах.
– Разница в экономических возможностях "Ювентуса" и других итальянских команд огромна, – приводит Tmw слова Сарри. – Сегодня "Ювентус" становится в серии А, как "ПСЖ" во Франции и "Бавария" в Германии. К сожалению, такова реальность.
баламошка
Завидно?! Ну так и хряпай! Юве хоть как-то отдувается за всю Италию,некогда великую(Милан ван Бастена-все дела), а ты только ноешь! Будьте сами солнцем и светите людям, а не жалуйтесь на других. Украли у Юве 90 лямов за этого хомяка- и ещё жалуются. Стыдобища! Неаполитанская мафия.
05:12