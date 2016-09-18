Маурицио Сарри: "Реальность такова, что "Ювентус" в Италии становится как "Бавария" и "ПСЖ" в своих странах"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри подчеркнул, что итальянским командам трудно соперничать с "Ювентусом" в серии А из-за большой разницы в финансовых возможностях. Специалист сравнил положение туринцев с "ПСЖ" и "Баварией", которые доминируют в своих национальных чемпионатах.

– Разница в экономических возможностях "Ювентуса" и других итальянских команд огромна, – приводит Tmw слова Сарри. – Сегодня "Ювентус" становится в серии А, как "ПСЖ" во Франции и "Бавария" в Германии. К сожалению, такова реальность.