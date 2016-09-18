03:57 | ФУТБОЛ — Италия

Маурицио Сарри: "Реальность такова, что "Ювентус" в Италии становится как "Бавария" и "ПСЖ" в своих странах"

0
0
0
1

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри подчеркнул, что итальянским командам трудно соперничать с "Ювентусом" в серии А из-за большой разницы в финансовых возможностях. Специалист сравнил положение туринцев с "ПСЖ" и "Баварией", которые доминируют в своих национальных чемпионатах.

– Разница в экономических возможностях "Ювентуса" и других итальянских команд огромна, – приводит Tmw слова Сарри. – Сегодня "Ювентус" становится в серии А, как "ПСЖ" во Франции и "Бавария" в Германии. К сожалению, такова реальность.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Завидно?! Ну так и хряпай! Юве хоть как-то отдувается за всю Италию,некогда великую(Милан ван Бастена-все дела), а ты только ноешь! Будьте сами солнцем и светите людям, а не жалуйтесь на других. Украли у Юве 90 лямов за этого хомяка- и ещё жалуются. Стыдобища! Неаполитанская мафия.

05:12

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ