Маурицио Сарри: "Рано или поздно господство "Ювентуса" в серии А закончится"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри выразил надежду, что рано или поздно "Ювентус" не сможет стать чемпионом Италии. Туринцы выигрывали шесть последних турниров.



- В жизни, как и в футболе все когда-то заканчивается. Рано или поздно господство "Ювентуса" также подойдет в концу, - цитирует Football Italia слова Сарри. - Посмотрите на чемпионат Англии, где каждый год разный победитель. В данном случае любовь болельщиков к командам только крепчает, так как у всех появляется надежда на успех.



В Италии же все иначе. Мы рискуем потерять болельщиков, потому что они болеют за команды, которые никогда не выиграют скудетто, и они отлично понимают почему.