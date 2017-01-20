22:12 20 января | ФУТБОЛ — Италия

Маурицио Сарри: "Проведение Кубка Африки в январе - это нонсенс"

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Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри выразил недовольство проведением Кубка Африки в разгар клубного сезона. По его словам, абсурдно проводить такой турнир в январе.

– Я считаю это нонсенсом, – цитирует AFP Сарри. – Мы лишены трех игроков из-за Кубка Африки. Это что-то чудовищное. Если бы я был президентом клуба, то прошел бы все юридические инстанции, чтобы остановить это.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

а чемпионат Италии в январе - это не чудовищно?

22:58 20 января

inspire

а то что летом почти на всей территории африки жара под полтос это совершенно не чудовищно ....

22:36 20 января

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