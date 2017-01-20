Маурицио Сарри: "Проведение Кубка Африки в январе - это нонсенс"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри выразил недовольство проведением Кубка Африки в разгар клубного сезона. По его словам, абсурдно проводить такой турнир в январе.

– Я считаю это нонсенсом, – цитирует AFP Сарри. – Мы лишены трех игроков из-за Кубка Африки. Это что-то чудовищное. Если бы я был президентом клуба, то прошел бы все юридические инстанции, чтобы остановить это.