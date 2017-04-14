Маурицио Сарри: "Продажа "Милана" хороша с точки зрения финансов, но не с точки зрения эмоций"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри признался, что не знает, как относиться к продаже клубов. На этой неделе "Милан" объявил о том, что 99,93 процента акций были проданы китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux.

- Не знаю, что сказать по поводу продажи "Милана", - цитирует Football Italia Сарри. - Мне нравятся чувства больше, чем маркетинговые ходы. Мне больше всего нравится, когда клуб принадлежит семье, которая любит его. Сейчас футбол другой, клубы находятся в руках больших консорциумов, но я не знаю, хорошо ли это. Может быть, это и хорошо с точки зрения финансов, но не с точки зрения эмоций.