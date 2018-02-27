Маурицио Сарри: "После 2:0 в матче с "Кальяри" уже не было борьбы"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после 26-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (5:0) подчеркнул, что его команда хорошо сыграла в обороне. Специалист также добавил, что сардинцы были хорошо физически готовы.

– "Кальяри" были в игре до тех пор, пока мы не забили первый гол, – цитирует Premium Sport Сарри. – С точки зрения физики, сардинцы были хороши, но мы хорошо защищались. После 2:0 уже не было борьбы.

Можем ли мы набрать 100 очков? Мы постоянно прибавляем, но неизвестно, как получится. Для нас это путь в неизвестность. Я всегда говорю, что у моих парней осталось 12 игр, и мы должны победить в 11 и один раз сыграть вничью.