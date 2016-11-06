Маурицио Сарри: "Обидно, что при такой хорошей игре "Наполи" не добивается результата"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после матча 12-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (1:1) выразил сожаление по поводу результата встречи. По словам специалиста, его команда владела ощутимым преимуществом.

– Моя реакция? Когда футболист не делает то, что мы готовили, это нормально, – приводит Tmw слова Сарри. – У нас ослабленная скамейка запасных. Что касается результата, то я всегда его принимаю. Только у нас было десять моментов, а "Лацио" – три. Мне очень жаль, что при такой игре, возможно лучшей за время моей работы, "Наполи" не удается добиться результата. Мы не можем реализовать огромное преимущество на поле. Но я бы был гораздо больше озабочен, если бы мы не создавали моментов вовсе.