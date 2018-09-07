Маурицио Сарри: "Наполи" заслуживает чемпионский титул"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил,что "Наполи" заслуживает стать чемпионом Италии. Он выразил надежду, что новому тренеру команды Карло Анчелотти удастся завоевать титул для фанатов и для города.

- Неаполь – необыкновенный город, который заслуживает победы в лиге, – приводит Football Italia слова Сарри. - Как болельщик "Наполи", я счастлив, что Карло теперь тренер, потому что он не только выигрывал везде, где был, он выявил лучшее в людях. Я надеюсь, что он сможет сделать это для города, для болельщиков.

В прошлом сезоне "Наполи" вместе с Сарри стал вторым в чемпионате Италии. Он работал с командой на протяжении трех лет. В Неаполе его заменил Карло Анчелотти.