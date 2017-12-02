Маурицио Сарри: "Наполи" запер "Ювентус" на его половине на 70 минут матча"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после поражения от "Ювентуса" (0:1) отметил силу соперника. При этом он подчеркнул, что неаполитанцы большую часть встречи доминировали.

– Усталость "Наполи"? Уставшая команда не может запереть "Ювентус" на его половине на 70 минут матча, - цитирует Football Italia Сарри. - Нам это удалось, значит, мы хорошо двигали мяч. Проблема в том, что устали наши форварды, и мы не смогли конвертировать владение и доминирование в забитые голы.

Мы позволили "Ювентусу" провести пару контратак, больше ничего. К сожалению, у нас мало вариативности в атаке, поскольку Мертенс – единственный центрфорвард. "Интер" и "Ювентус" - более сильные клубы, чем "Наполи". Неудивительно, что они вверху таблицы. С нашей стороны было бы самонадеянно говоритЬ, что мы – фавориты чемпионата.