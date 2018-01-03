Маурицио Сарри: "Наполи" витал в облаках в игре с "Аталантой"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после поражения от "Аталанты" (1:2) в матче 1/4 финала Кубка Италии отметил, что его подопечным не хватило агрессии в этой встрече.

– У нас всегда проблемы в матчах с "Аталантой", даже когда мы играем в полную силу, – цитирует Football Italia Сарри. – Это сильная команда в физическом плане. Но матч был ровный, в первом тайме "Наполи" играл хорошо. А вот после перерыва игрока витали в облаках, мне такое не нравится. В матчах с "Аталантой" нужно быть агрессивными всегда, иначе будут проблемы.