Маурицио Сарри: "Наполи" в матче с "Миланом" показал, что может терпеть"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после матча 21-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. По его словам, команда проявила волевые качества.

– Я доволен тем, что увидел в этом матче, – приводит Tmw слова Сарри. – Нам удалось сохранить победный счет в поединке с "Миланом", который сейчас показывает отличную игру и способен создавать проблемы. Первый раз в этом сезоне "Наполи" показал, что может терпеть. Кое-какие трудности у нас возникали, но мы справились. Эти три очка очень важны.