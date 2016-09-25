Маурицио Сарри: "Наполи" нужно прибавлять в психологическом аспекте"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после матча 6-го тура чемпионата Италии с "Кьево" (2:0) подчеркнул, что не может оценить игру своей команды на фоне остальных команд серии А, так как он еще не изучал все команды. Специалист отметил: коллектив должен работать над психологией.

– "Наполи" нужно прибавлять в психологическом аспекте, – приводит Tmw слова Сарри. – Порой мы теряем контроль на игрой. Это проблема. Не знаю, показываем ли мы лучший футбол в серии А, потому что изучал только тех соперников, с которыми мы играли.