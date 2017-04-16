Маурицио Сарри: "Наполи" нельзя попасть в ловушку журналистов"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после победы над "Удинезе" (3:0) в матче 32-го тура чемпионата Италии подчеркнул, что его команда показала хороший футбол. При этом специалист отметил, что неаполитанцам нельзя расслабляться.

- "Наполи" играл хорошо на протяжении всего матча, и первый тайм не стал исключением, - приводит Mediaset Premium слова Сарри. - Нам не удалось реализовать несколько хороших моментов, но во втором тайме команда исправилась, забив трижды

Нам нельзя попасть в ловушку журналистов, которые ждут от нас легких побед. Недооценка соперника может дорого обойтись. "Наполи" набрал много очков, но нельзя их терять в будущем.