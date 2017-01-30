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Маурицио Сарри: "Мог представить, что Игуаин уйдет в Англию, но не в "Ювентус"

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Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри подчеркнул, что не мог представить, что нападающий Гонсало Игуаин перейдет в "Ювентус". По словам специалиста, данная смена клубной прописки сделала его уход более болезненным.

- Уход из "Наполи" стал непростым моментом. Я мог представить, что он перейдет в Англию, но не в "Ювентус", - приводит Sky Sport слова Сарри. - Это сделало его уход более тяжелым для неаполитанцев.

Некоторое время ничего не хотел слышать об этом игроке. Он сделал спорный выбор. Но это не говорит о том, что Игуаин - плохой человек. Я многим ему обязан.

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