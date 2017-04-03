Маурицио Сарри: "Издевательства над Игуаином были неизбежны"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри высоко оценил игру своей команды в матче 30-го тура Италии с "Ювентусом" (1:1). При этом специалист разочарован, что не сумел порадовать болельщиков победой.

- Тренер не может быть разочарован, если команда действует так, как вчера играл "Наполи", - приводит Fotball Italia слова Сарри. - В Италии можно редко увидеть, чтобы кто-то так боролся с "Ювентусом".

Поддержка болельщиков была необыкновенной, они создали потрясающую атмосферу. Но их издевательства над Игуаином неизбежны. Думаю, что со временем это прекратится. Я разочарован только тем, что не сделал этих фанатов счастливыми.

Напомним, что Гонсало Игуаин летом 2016 года перешел из "Наполи" в "Ювентус", что вызвало волну негодований болельщиков неаполитанцев.