Маурицио Сарри: "Италия должна делать больше для борьбы с расизмом"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что ему жаль защитника "Наполи" Калиду Кулибали, который подвергся оскорблениям на расистской почве во время матча 18-го тура чемпионата Италии против "Интера" (0:1).

- Вы знаете, что в Италии есть некоторые проблемы в футболе, - приводит слова Сарри Football Italia. - Особенно для "Наполи". Когда я тренировал этот клуб, то дважды сталкивался с остановками матчей: против "Лацио" в Риме, а также против "Сампдории" в Генуе. Мне жаль Кулибали, он замечательный человек. Мне и правда очень жаль, что так вышло. Италия должна прилагать больше усилий для борьбы с расизмом.

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