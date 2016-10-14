Маурицио Сарри: "Габбьядини - отличный игрок"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри считает нападающего Маноло Габбьядини отличным игроком. По мнению специалиста, 24-летний итальянец сможет заменить Аркадиуша Милика, выбывшего из-за травмы.

- Ничего не могу сказать по поводу того, кто сыграет у нас в нападении завтра в матче с "Ромой", - цитирует Football Italia Сарри. - Милик травмирован, но у нас есть Габбьядини. Мы что-нибудь придумаем, потому что Маноло не может играть все время, но он должен играть. Он отличный игрок. Тем не менее, у нас есть различные решения в атаке, все зависит от противника.