Маурицио Сарри: "Есть сожаление по поводу результата игры с "Палермо", но "Наполи" был хорош"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после матча 22-го тура чемпионата Италии с "Палермо" (1:1) выразил сожаление по поводу потерянных очков. Неаполитанцы занимают третью строчку в турнирной таблице серии, отставая на два очка от "Рома" и на шесть – от "Ювентуса". При этом у туринцев есть одна игра в запасе.

– "Наполи" создал множество моментов в игре с "Палермо", – приводит Tmw слова Сарри. – Но ошибались в завершающей стадии. У меня не было впечатления, что команда играет плохо. Соперник сумел использовать единственную возможность и забил. Есть сожаление по поводу результата, но поводов для серьезного беспокойства нет, потому что футболисты играли достойно.