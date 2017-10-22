08:13 | Футбол — Италия

Маурицио Сарри: "Если я - министр экономики, то Спаллетти министр обороны"


Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри похвалил "Интер" за хорошую игру в обороне в последнем матче чемпионата Италии, который закончился со счетом 0:0. Перед игрой, напомним, наставник миланцев Лучано Спаллетти выдал комплимент Сарри, сказав, что тот мог бы дорасти до министра экономики, если бы продолжал работать в банке.

– "Интер" провел отличную игру, очень последовательную, – цитирует Mediaset Сарри. – Оказывал давление, боролся за мяч. Если бы я был министром экономики, то Спаллетти должен стать министром обороны. Во втором тайме мы внесли коррективы, игра стала другой.

"Наполи" смертен. Доказано Спаллетти

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