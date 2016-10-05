Маурицио Дзампарини: "Палермо" нужно 200 миллионов евро для попадания в Лигу чемпионов"

Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини отметил, что не собирается полностью продавать клуб и останется в его руководстве. По его словам, сделка с китайскими инвесторами близка к завершению.

- Я не полностью продаю "Палермо", а хочу привести в клуб китайских инвесторов, - приводит Football Italia слова Дзампарини. - У них будет большая часть акций клуба, но я останусь в руководстве. Сделка будет завершена в течение двух месяцев. Китайцы должны сами решить, сколько денег они хотят вложить в клуб. Для попадания в Лигу чемпионов нужно 200 миллионов евро, для Лиги Европы - 50 миллионов евро, а для сохранения места в серии А - 20 миллионов евро.