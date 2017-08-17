Матюиди прошел медосмотр для трансфера в "Ювентус"

Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди успешно прошел медицинское обследование для перехода в "Ювентус", сообщает официальный сайт туринцев. Презентация игрока состоится вечером 17 августа.
По неофициальной информации, контракт 30-летнего хавбека с итальянским клубом будет рассчитан на 3 года, а его зарплата составит 3,5 - 4 миллиона евро. В общей сложности туринцы заплатят за игрока 30 миллионов евро.
Напомним, Матюиди выступает за "ПСЖ" с 2007 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 295 матчей, забив 33 гола.
GALLERY 📸– JuventusFC (@juventusfc) 17 августа 2017 г.
Mattinata al #JMedical per @MATUIDIBlaise 🇫🇷https://t.co/m9QyK8gyDP pic.twitter.com/LlBhBzjWbu