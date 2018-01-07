Матюиди обвинил болельщиков "Кальяри" в расизме

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди после матча 20-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (1:0) отметил, что он столкнулся с проявлениями расизма со стороны поклонников гостей. Ранее на поведение фанатов "Кальяри" жаловался хавбек "Пескары" Салли Мунтари.



"Сегодня я столкнулся с проявлением расизма во время матча. Слабые люди пытаются запугать своей ненавистью. Я не ненавистник, я могу только с сожалением относиться к тем, кто подает плохой пример. Футбол распространяет равенство, страсть и вдохновение, для этого я здесь. Мир!" – написал Матюиди на своей странице в Фейсбуке.