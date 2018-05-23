Маттиа Перин: "Я не боюсь конкуренции и готов перейти в топ-клуб"

Голкипер "Дженоа" Маттиа Перин дал понять, что он готов покинуть команду. Ранее сообщалось, что им интересуются "Ювентус" и "Наполи".

- Дело не в "Ювентусе". Есть большая вероятность, что я покину "Дженоа". Мы еще не решили, куда я уйду. В ближайшие дни пройдут встречи между клубами, - цитирует голкипера .around-j.com.- Я не боюсь перехода в топ-клуб. Во всех ведущих клубах есть конкуренция за место в составе. Возможно, в "Юве" с этим будет чуть сложнее. Но я понимаю, что если я перейду из "Дженоа" в топ-клуб, мне в любом случае биться за место в составе.

25-летний вратарь в прошлом сезоне провел 37 матча в серии А, пропустил 42 мяча и 12 раз сыграл "на ноль".