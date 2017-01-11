15:56 | ФУТБОЛ — Италия

Маттиа Перин с нетерпением ждет операцию

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Голкипер "Дженоа" Маттиа Перин заявил, что с нетерпением ждет операцию по поводу травмы, полученной в игре чемпионата Италии с "Ромой" (0:1) в начале этого года. У 24-летнего итальянца диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена, из-за чего он больше не выйдет на поле в этом сезоне.

- Я был рад получить все добрые слова поддержки, - цитирует Sky Sport Перина. - К сожалению, сейчас мне предстоит операция. Не могу дождаться, когда она уже пройдет, и я начну физиотерапию.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Удачи тебе, Маттиа!!!!

16:16

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