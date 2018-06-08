Маттиа Перин: "Цвета "Дженоа" всегда будут важны для меня!"

Новичок "Ювентуса" Маттиа Перин назвал переход из "Дженоа" в клуб из Турина началом новой главы в его жизни. 25-летний голкипер, за которого "старая синьора" заплатила 12 миллионов евро, отметил, что не может дождаться момента, когда начнет приносить пользу новому клубу.

"Сегодня начинается новая глава моей футбольной жизни, - написал Перин. - Она стала возможна благодаря "Дженоа", который в последние годы помогал мне расти как человеку и как футболисту. Красно-синие цвета всегда будут важны для меня!

Меня уже тепло поприветствовали мои новые болельщики! Действительно не могу дождаться, когда смогу приносить пользу "Ювентусу".

Контракт Перина с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022. В прошлом сезоне он провел за "Дженоа" 38 матчей, пропустив 43 мяча. В 12 из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности.