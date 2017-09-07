Маттиа Де Шильо: "Ювентус" - лучшая команда в Италии и Европы"

Защитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильо отметил, что "Старой синьоре" предстоит тяжелый матч против "Кьево" в 3-м туре чемпионата Италии. Футболист также добавил, что для него большая честь играть в составе туринского клуба.

– Почему я выбрал "Ювентус"? Потому что это лучшая команда в Италии и Европы, – цитирует TuttoJuve Де Шильо. – Здесь я должен приложить максимум усилий, чтобы завоевать место в основном составе и принести пользу клубу. Большая честь находиться в раздевалке с такими великими футболистами.

"Кьево"? Предстоящая игра будет непростой, потому что нам будет противостоять очень организованная команда. Мы должны подойти к этому матчу в хорошем состоянии, чтобы победить и взять три очка. Только потом мы будем думать о "Барселоне".