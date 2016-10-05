Маттео Дармиан может перейти в "Интер"

"Интер" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиану. По информации СМИ, для начала переговоров о переходе 27-летнего итальянца в стан черно-синих необходимо узнать позицию руководства "МЮ".

– Для начала мы должны понять позицию "Манчестер Юнайтед", – приводит Football Italia слова Фаусто Пари, который ведет переговоры с агентом Дармиана. – Его уже пытались заполучить некоторые итальянские клубы, однако "МЮ" не оставил им ни единого шанса. Сейчас он очень редко появляется на поле в составе команды Жозе Моуринью. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то у Маттео могут возникнуть проблемы и с вызовом в национальную сборную. Да, в СМИ мелькала информация об интересе "Интера" к итальянскому защитнику. Однако сейчас только начало октября, поэтому подождем, как будет развиваться ситуация.