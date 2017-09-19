Матея Кежман: "Клубы из Мадрида, Манчестера и Милана интересуются Милинковичем-Савичем"

Экс-нападающий "Зенита" Матея Кежман, ныне являющийся агентом полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, отметил, что в услугах его клиента заинтересованы несколько серьезных клубов. Кежман подчеркнул, что только хавбек определит свое будущее.

– Сергей интересен многим клубам, включая команды из Мадрида, Манчестера и Милана, – сказал для CRC кежман. – Но он хочет быть счастливым, продолжать регулярно играть и быть одним из лучших на своей позиции. Сейчас сложно представить его вне "Лацио", ведь он здорово начал сезон. Но если Саша решит уйти – отговорить я его не смогу.