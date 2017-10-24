Матчи 10-го тура серии А начнутся с чтения отрывка из дневника Франк

Руководство высшего дивизиона чемпионата Италии на своем официальном сайте сообщило, что все матчи 10-го тура серии А начнутся с чтения отрывка из дневника Анны Франк. Акция направлена против антисемитизма со стороны некоторых радикально настроенных фанатов.

Напомним, в субботу, 22 октября, "Лацио" на своем поле обыграл "Кальяри" (3:0). По данным СМИ, фанаты домашней команды покинули стадион, оставив на трибунах материалы антисемитского и гомофобного характера, адресованные принципиальному сопернику – "Роме". Помимо прочего, на зрительских местах были оставлены снимки еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Третьего рейха, стал мировым бестселлером. Причем на фото девочка была в форме "Ромы".

В серии А рассчитывают, что такая акция поможет воздействовать на фанатов, которые придерживаются антисемитизма.

Матчи 10-го тура чемпионата Италии пройдут с 24 по 25 октября.

Календарь матчей 10-го тура серии А - здесь