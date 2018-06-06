Матч за Суперкубок Италии пройдет в январе в Саудовской Аравии

Встреча между "Ювентусом" и "Миланом" за Суперкубок Италии пройдет в январе 2018 года в Саудовской Аравии, сообщает Calciomercato. Ранее планировалось, что матч состоится в августе.

По данным издания, все детали организации матча согласованы. Скорее всего, встреча состоится в городе Джидда 13 января. Отметим, что за матч саудиты заплатят клубам по 3,15 миллиона евро, а также 700 тысяч Федерации футбола Италии.

Отметим, что это не первый случай, когда Суперкубок Италии разыгрывается не на Апеннинском полуострове. Ранее игры проходили в Дохе (Катар), Пекине и Шанхае (Китай), а также в Нью-Йорке (США). Впервые Суперкубок за пределами Италии прошел в 2002 году в ливийском Триполи.