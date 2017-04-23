14:08 | ФУТБОЛ — Италия

Матч "Сассуоло" - "Наполи" начался с минуты молчания

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Матч 33-го тура чемпионата Италии между "Сассуоло" и "Наполи" начался с минуты молчания в честь велогонщика Микеле Скарпони. Вчера утром 37-летний итальянец погиб в дорожно-транспортном происшествии. Во время тренировки он попал под микроавтобус, от чего мгновенно скончался. У спортсмена остались жена и двое детей.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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freak

Вроде все матчи в этом туре начинаются с минуты молчания. Вчера Фиорентина-Интер начинали. Тогда надо про каждый матч такую новость писать

14:48