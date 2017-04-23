Матч "Сассуоло" - "Наполи" начался с минуты молчания

Матч 33-го тура чемпионата Италии между "Сассуоло" и "Наполи" начался с минуты молчания в честь велогонщика Микеле Скарпони. Вчера утром 37-летний итальянец погиб в дорожно-транспортном происшествии. Во время тренировки он попал под микроавтобус, от чего мгновенно скончался. У спортсмена остались жена и двое детей.
Ciao Michele.#SassuoloNapoli pic.twitter.com/dAWr7EBJ93– Official SSC Napoli (@sscnapoli) 23 апреля 2017 г.
freak
Вроде все матчи в этом туре начинаются с минуты молчания. Вчера Фиорентина-Интер начинали. Тогда надо про каждый матч такую новость писать
14:48