Матч "Сампдория" - "Рома" перенесен из-за погодных условий

Матч 3-го тура чемпионата Италии "Сампдория" – "Рома" перенесен на неопределенный срок, сообщает пресс-служба римлян. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что в городе Генуе, где должна была пройти игра, объявлен оранжевый уровень опасности из-за погодных условий. Изначально встреча должна была пройти 9 сентбря на стадионе "Луиджи Феррарис".