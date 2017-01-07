12:55 | ФУТБОЛ — Италия

Матч "Пескара" - "Фиорентина" может быть перенесен из-за снегопада

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Существует риск того, что матч 19-го тура чемпионата Италии между "Пескарой" и "Фиорентиной" будет перенесен из-за сильного снегопада, сообщает Football Italia. Встреча назначена на воскресенье (17.00 по московскому времени), но в регионе начался сильный снегопад, из-за которого "Пескаре" даже пришлось тренироваться в зале. Риск проведения матча заключается в том, что на стадионе "Адриатико", который не оборудован крышей, может образоваться наледь, которая приведет к травмам болельщиков. На матч было продано более 10 тысяч билетов, поэтому местные власти могут отложить игру в интересах общественной безопасности.

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Материалы REN-TV

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