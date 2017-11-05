Матч "Лацио" - "Удинезе" перенесен из-за ливня

Матч 12-го тура чемпионата Италии "Лацио" - "Удинезе" перенесен на более поздний срок. Причиной стал сильный ливень, из-за которого поле "Стадио Олимпико" пришло в негодность. Новая дата поединка будет оглашена позднее.
☔️ #SerieATIM #LazioUdinese è stata rinviata a data da destinarsi pic.twitter.com/F8MiE4LaqK– S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 5 ноября 2017 г.
nazarfas
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
18:50
lavric999
А у нас в Перми в снегопад играли молодые. Матч состоится при любой погоде, слабаки макаронники))
18:14