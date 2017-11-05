Матч "Лацио" - "Удинезе" перенесен из-за ливня

Матч 12-го тура чемпионата Италии "Лацио" - "Удинезе" перенесен на более поздний срок. Причиной стал сильный ливень, из-за которого поле "Стадио Олимпико" пришло в негодность. Новая дата поединка будет оглашена позднее.