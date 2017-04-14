Матч "Интер" - "Милан" посмотрят 862 миллиона человек

Встреча 32-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Миланом" может собрать рекордную для итальянцев аудиторию в 862 миллиона человек, сообщает Football Italia. Отмечается, что большой приток зрителей будет благодаря новым владельцам "Милана", который вчера окончательно приобрели китайские инвесторы.

Ожидается, что стороны планируют заработать на этой игре порядка 4 миллионов евро, что может превысить сумму дохода встречи "Интер" – "Ювентус" в сентябре прошлого года – 3,9 миллиона. На данный момент "Интер" занимает седьмое место в турнирной таблице и отстает на два очка от "Милана", идущего шестым.

Напомним, что встреча между двумя миланскими командами состоится завтра. Начало - в 13.30 по московскому времени. На столь раннее время проведения дерби, по информации СМИ, повлияли китайские владельцы "Интера".