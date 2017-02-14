Массимо Оддо: "Я извиняюсь перед болельщиками "Пескары"

Бывший главный тренер "Пескары" Массимо Оддо извинился перед болельщиками и клубом за неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне. Ранее клуб объявил, что Оддо останется наставником команды, но он ушел в отставку.

– Футбол часто приносит величайшую радость, незабываемые моменты и сильные эмоции, – написал в своем "Инстаграме" Оддо. – Именно за эмоции этот вид спорта любят. Мне посчастливилось все это испытать в "Пескаре". Я радовался с клубом, страдал с ним. Это было замечательное путешествие, и мы заслужили место в серии А. Но это путешествие заканчивается сегодня после трудных месяцев, в течение которых я хотел помочь команде достичь цели. Но не смог этого сделать, за что извиняюсь перед городом и поклонниками "Пескары", которые всегда ее поддерживали, несмотря на проблемы. Я благодарю сотрудников, игроков, всех, кто работал рядом со мной.