Массимо Оддо ушел в отставку с поста наставника "Пескары"

Главный тренер "Пескары" Массимо Оддо покинул занимаемый пост, информирует клубная пресс-служба. Соответствующее решение было принято после того, как специалист подал в отставку и провел переговоры с руководителями команды.

Вчера появилась информация о том, что специалист подаст в отставку, но эта новость была опровергнута руководством команды, а позже появилась информация о том, что Оддо продолжит работу в клубе.

На счету "Пескары" лишь одна победа, которая была присуждена команде по итогам 2-го тура серии A, когда "Сассуоло" было присуждено техническое поражение из-за участия в игре нападающего Антонино Рагузы, чья заявка не была оформлена в срок.