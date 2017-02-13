22:58 | ФУТБОЛ — Италия

Массимо Оддо продолжит работу с "Пескарой"

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Главный тренер "Пескары" Массимо Оддо не будет уволен с занимаемого поста, информирует клубная пресс-служба. Вчера появилась информация о том, что специалист подаст в отставку, но эта новость была опровергнута руководством команды.

Тем не менее, на заседании совета директоров "дельфинов" сегодня обсуждалось будущее Оддо в команде. Отмечается, что единогласным решением руководителей было решено позволить специалисту продолжать работу с коллективом.

На счету "Пескары" лишь одна победа, которая была присуждена команде по итогам 2-го тура серии A, когда "Сассуоло" было присуждено техническое поражение из-за участия в игре нападающего Антонино Рагузы, чья заявка не была оформлена в срок.

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Материалы REN-TV

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