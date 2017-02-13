Массимо Оддо продолжит работу с "Пескарой"

Главный тренер "Пескары" Массимо Оддо не будет уволен с занимаемого поста, информирует клубная пресс-служба. Вчера появилась информация о том, что специалист подаст в отставку, но эта новость была опровергнута руководством команды.

Тем не менее, на заседании совета директоров "дельфинов" сегодня обсуждалось будущее Оддо в команде. Отмечается, что единогласным решением руководителей было решено позволить специалисту продолжать работу с коллективом.

На счету "Пескары" лишь одна победа, которая была присуждена команде по итогам 2-го тура серии A, когда "Сассуоло" было присуждено техническое поражение из-за участия в игре нападающего Антонино Рагузы, чья заявка не была оформлена в срок.