Массимо Оддо: "Буду рад, если Манчини возглавит сборную Италии"

Главный тренер "Удинезе" Массимо Оддо считает, что наставник "Зенита" Роберто Манчини с годами стал сильнее, как специалист. 41-летний экс-защитник выступал под руководством рулевого питерцев в "Лацио" с 2002 по 2004 год.

- Он тренировал меня в "Лацио", когда я был очень молод, - цитирует RMC Sport Оддо. - Думаю, он очень изменился. Он и раньше был очень хорош, сейчас должен быть намного лучше. Я был бы очень рад, если бы он стал главным тренером сборной Италии.

Напомним, 5 февраля Итальянская федерация футбола объявила о том, что шлавный тренер национальной "молодежки" Луиджи ди Бьяджо будет и.о. наставника первой команды во время ближайших товарищеских матчей с Аргентиной и Англией.

Италия хочет забрать Манчини у "Зенита"