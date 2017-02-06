16:59 | ФУТБОЛ — Италия

Массимо Моратти: "Риццоли не был толерантным в матче с "Ювентусом"

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Экс-президент "Интера" Массимо Моратти после матча 23-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (0:1) отметил, что остался недоволен работой арбитра встречи Николы Риццоли. Рефери удалил нападающего миланской команды Ивана Перишича в конце матча за разговоры.

- Риццоли не был толерантным в этом матче, - приводит Football Italia слова Моратти. - Ничья была бы более справедливым результатом игры. Но команда Пиоли по-прежнему может выйти в Лигу чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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serenky25

Т.е. он его не толерастом назвал?

17:30

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