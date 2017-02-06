Массимо Моратти: "Риццоли не был толерантным в матче с "Ювентусом"

Экс-президент "Интера" Массимо Моратти после матча 23-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (0:1) отметил, что остался недоволен работой арбитра встречи Николы Риццоли. Рефери удалил нападающего миланской команды Ивана Перишича в конце матча за разговоры.

- Риццоли не был толерантным в этом матче, - приводит Football Italia слова Моратти. - Ничья была бы более справедливым результатом игры. Но команда Пиоли по-прежнему может выйти в Лигу чемпионов.