Массимо Моратти: "Риццоли не был толерантным в матче с "Ювентусом"

Экс-президент "Интера" Массимо Моратти после матча 23-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (0:1) отметил, что остался недоволен работой арбитра встречи Николы Риццоли. Рефери удалил нападающего миланской команды Ивана Перишича в конце матча за разговоры.
- Риццоли не был толерантным в этом матче, - приводит Football Italia слова Моратти. - Ничья была бы более справедливым результатом игры. Но команда Пиоли по-прежнему может выйти в Лигу чемпионов.
serenky25
Т.е. он его не толерастом назвал?
17:30