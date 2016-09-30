17:29 | ФУТБОЛ — Италия

Массимо Моратти: "Меня позвали обратно на пост президента "Интера"

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Почетный президент "Интера" Массимо Моратти заявил, что китайские инвесторы, выкупившие 70 процентов акций клуба, позвали его обратно на должность директора клуба. При этом, по словам Моратти, он пока не дал свой ответ.

– Вернуться к работе президента в "Интере"? Меня просили это сделать, – приводит Football Italia слова Моратти. – Быть президентом этого клуба – большая честь, но я даже не знаю, что и сказать. Есть ностальгия по людям, по болельщикам. С китайскими инвесторами я чувствую уверенность. У них есть огромное желание преуспеть.

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