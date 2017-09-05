Массимо Моратти: "Лазейки, чтобы обойти финансовый фэйр-плей, всегда будут, и "ПСЖ" их нашел"

Экс-президент "Интера" Массимо Моратти считает, что система финансового фэйр-плей несовершенна. Именно поэтому "ПСЖ" удалось подписать нападающего Неймара за 222 миллиона евро и арендовать Кильяна Мбаппе с суммой выкупа за 150 миллионов евро.

- Были причины, по которым "Интер" не тратил слишком много, - цитирует Football Italia Моратти. - Может быть, это было связано с китайскими ограничениями, возможно, это было из-за финансового фэйр-плей, который было нелегко соблюдать, еще, когда я был президентом клуба. Тем не менее, лазейки, чтобы обойти его, всегда будут. Я бы сказал, что в "ПСЖ" их нашли.