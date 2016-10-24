Массимо Моратти: "Де Бур – в весьма затруднительном положении"

Бывший президент "Интера" Массимо Моратти отметил, что главный тренер миланской команды Франк де Бур оказался в очень непростой ситуации. По словам экс-руководителя клуба, сейчас он может анализировать случившееся исключительно со стороны болельщика.

- Безусловно, после трех поражений подряд и падением на 14-е место в чемпионате Италии голландский специалист находится в весьма затруднительном положении, - приводит Ria слова Моратти. – Однако, я могу лишь высказывать свое мнение в статусе болельщика, и ни коим образом повлиять на эту ситуацию не могу. Вне зависимости от обстоятельств, главный тренер всегда несет ответственность за результаты клуба. И если раньше можно было говорить о том, что де Буру нужно время, что он еще не успел освоиться в серии А, то сейчас очевидно, что команда буксует. Вчера против "Аталанты" "Интер" провел ужасный первый тайм. Шансов на победу практически не было. В любом случае, итоговое решение принимать руководству клуба.