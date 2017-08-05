Массимо Каррера: "Ювентус" – фаворит нового сезона в Италии"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что другие команды усилились новыми игроками. Несмотря на это, по его словам, фаворитом сезона является "Ювентус".

- Конечно, другие команды усилились, - цитирует Tutto Juve Карреру. – Хотя, как мне кажется, "Ювентус" является более сбалансированной командой. Их игроки выступают вместе на протяжении долгого времени.

Есть "Милан", купивший много новых футболистов, "Интер", у которого появился новый главный тренер. У "Ромы" сильная команда, а "Наполи" оставил своих основных футболистов. Думаю, что "Юве" - это фаворит, у них есть небольшое преимущество по сравнению с другими командами.