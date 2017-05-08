Массимо Каррера: "Ювентус" достоин трех титулов в этом сезоне"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что "Ювентус" достоит победы в чемпионате Италии, Кубке Италии и Лиге чемпионов. "Старая синьора" претендует на три титула. Напомним, специалист выступал за туринскую команду в качестве игрока, а позже был помощником в тренерском штабе Антонио Конте.

– "Ювентус" достоин победы во всех трех турнирах, – приводит Gianlucadimarzio.com слова Карреры. – Аллегри – великий тренер, и у него отличные футболисты. При этом он убедил игроков делать разные вещи, пример – Манджукич. К тому же у него за спиной большая клуб. В общем у туринцев есть все, чтобы добиваться высоких целей. Я видел матч с "Монако", с "Ювентусом" играют как с лучшей командой мира.