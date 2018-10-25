19:21 | Футбол — Италия

Массимо Каррера - о Конте: "Он может преобразовать команду за 24 часа"

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Бывший главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что экс-наставник "Челси" и "Ювентуса"  Антонио Конте может изменить команду за 24 часа. 

- Он может взять на себя управление командой и в середине сезона, - цитирует Карреру портал Insidefutbol. - Он может революционизировать команду за 24 часа, у него есть все возможности для этого. В конечном счете, именно Конте будет принимать решение и не пожалеет об этом.

Ранее сообщалось, что Конте может возглавить "Реал".

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России-2017/18 и Суперкубок-2017. 

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