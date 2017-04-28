Массимо Каррера: "Не понимаю критики в адрес "Ювентуса"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение, что болельщиков ждет интересное противостояние "Ювентуса" и "Монако" в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, что специалист с 1991 по 1996 год выступал за "Ювентус", а с 2009 по 2014 год входил в тренерский штаб клуба.

– Не понимаю критики в адрес "Ювентуса", – цитирует TuttoJuve Карреру. – Команда великолепно выступает, побеждает, лидирует в чемпионате весь сезон. Между прочим, "Ювентус" по-прежнему претендует на победы во всех турнирах, в которых участвует. Не думаю, что критика в адрес команды справедлива.

Массимилиано Аллегри нашел правильный баланс в игре команды и очень грамотно использует своих футболистов. Пьянич является крайне важным футболистом в игре команды, но выступления Марио Манджукича являются доказательством храбрости и тактической подкованности Аллегри.

Думаю, текущая форма "Ювентуса" – не потолок для команды. У клуба есть характер, который позволяет бороться до самого конца. Игры с "Монако"? У монегасков собралась очень интересная команда, за которой я с удовольствием наблюдаю. Но "Ювентус" не умеет недооценивать соперников. В клубе понимают, что в полуфинал Лиги чемпионов не выходят просто так. Нас ждут красивые матчи.