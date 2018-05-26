Массимо Каррера: "Максимович может стать большим игроком"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера считает, что защитник Никола Максимович, выступавший в прошедшем сезоне за "красно-белых" на правах аренды, имеет все шансы для того, чтобы стать выдающимся игроком.

– У Николы есть все качества для того, чтобы стать великим защитником. Иногда он совершает ошибки, однако обладает полным набором характеристик, позволяющих стать по-настоящему важным игроком, – цитирует 54-летнего итальянца calcionapoli24.

Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году. Под его руководством команда выиграла премьер-лигу и суперкубок России.