Массимо Каррера: "Фанаты "Наполи" будут разрываться между желанием поаплодировать Игуаину и освистать его"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина ждет неоднозначный прием в Неаполе в матче чемпионата Италии против "Наполи". Неаполитанские фанаты не простили ему переход в туринский клуб минувшим летом, и гостям пришлось в преддверии матча нанимать дополнительную охрану для футболиста. Каррера же считает, что некоторые поклонники хозяев тепло примут бывшего игрока команды.

- Неаполитанцы будут разрываться между желанием поаплодировать ему за то, что он сделал в "Наполи", и освистать за переход в "Ювентус", - цитирует tuttomercatoweb.com Карреру. - "Юве" организованная команда с сильными игроками. Матч будет непростым для обоих клубов. "Наполи" играет хорошо, "Ювентус" тоже.