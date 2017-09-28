Массимо Ферреро: "Милан" потратил 200 миллионов евро, но не смог пробить по нашим воротам"

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро пошутил над "Миланом", который его команда обыграла со счетом 2:0 в последнем матче. По его словам, усиление "россонери" минувшим летом было бесполезным.

– "Милан" потратил 200 миллионов евро, но не смог даже нанести точного удара по нашим воротам, – цитирует Sky Italia Ферреро. – Это отличная команда, конечно, но она полна индивидуальностей и не является коллективом. Фаворитом в гонке за чемпионство я считаю "Наполи". Если неаполитанцы не выиграют в этом сезоне, то больше никогда. Пришло время поймать момент.